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Погода на 5 февраля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 5 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. К вечеру мелкий дождь, который начнется после полудня, может пойти сильнее. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 5 февраля: 

  • Если синица щебечет утром, ждали морозы.
  • Утки и гуси в снегу купаются – к оттепели или метели.
  • Морозный и солнечный день – к жаркому августу.
  • Какая погода до обеда – таким будет следующий январь.
  • Снег лежит толстым слоем – год будет хлебным.

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