Погода на 5 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. К вечеру мелкий дождь, который начнется после полудня, может пойти сильнее. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 5 февраля:
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