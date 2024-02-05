Погода на 5 февраля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. К вечеру мелкий дождь, который начнется после полудня, может пойти сильнее. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 5 февраля:

Если синица щебечет утром, ждали морозы.

Утки и гуси в снегу купаются – к оттепели или метели.

Морозный и солнечный день – к жаркому августу.

Какая погода до обеда – таким будет следующий январь.

Снег лежит толстым слоем – год будет хлебным.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: