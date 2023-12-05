Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 5 декабря:
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Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре дерево упало на два автомобиля.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня в Днепре наблюдается сильный туман.
В Днепре пытаются понять зачем в одном из районов установили башню.
Беднягу пришлось освобождать спасателям.
В Днепре не будут называть улицы именем генерала Валерия Залужного, несмотря на просьбы некоторых горожан.
В Раде обсуждают нововведения по мобилизации и демобилизации.
В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.
Уже второй раз за день.
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.
Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей ребенка со своей зарплаты. Но только ли с нее– вопрос, ведь к зарплате могут добавляться разнообразные выплаты – премии, начисления за годы работы и т.д.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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