Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Сегодня в Днепре наблюдается сильный туман.

В Днепре дерево упало на два автомобиля.