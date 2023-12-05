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Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 5 декабря: 

  • в прорубях видна вода, которая поднимается выше уровня льда — оттепель вскоре
  • белки активно бегают и не боятся людей – будет мороз через несколько дней
  • воробьи улетели от человеческих жилищ — теплый ветер принесет оттепель

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