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Погода на 5 августа: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 5 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 августа: 

  • Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.
  • Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.
  • Голуби уже рано утром возвращаются в убежище – к ненастью.
  • Паук плетет паутину в дождь – к скорому улучшению погоды.
 

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