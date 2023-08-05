Погода на 5 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики…

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

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