Погода на 5 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 5 августа:
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