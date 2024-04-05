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Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре день и вечер будут ясные, придя на смену облачному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 апреля: 

  • День теплый, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода.
  • Прогремел первый весенний гром, когда снег еще не сошел – лето будет холодным.
  • Если речная волна идет против течения – будет ухудшение погоды и осадки.

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