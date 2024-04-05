Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Во второй половине 19 века неподалеку от села Голубовка Новомосковского уезда находилось имение "Суженое", принадлежавшее он барону Петру Федоровичу Беллингсгаузену - племяннику известного мореплавателя и одного из первооткрывателей Антарктиды Ф.Ф. Беллингсгаузена.

Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители – мама или папа берут больничный по уходу за чадом, когда ребенок становится старше 14 лет то такой документ родители уже не имеют права оформить. Но в Украине можно оформить больничный…