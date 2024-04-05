Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре день и вечер будут ясные, придя на смену облачному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 5 апреля:
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