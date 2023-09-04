Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся первые облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!