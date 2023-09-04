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Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся первые облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 4 сентября: 

  • Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.
  • Если тепло и паутина летит, то осень будет хорошей, а первый снег выпадет нескоро.
  • Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

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