Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Сильный дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру должен ослабнуть. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показываться до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 4 сентября:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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