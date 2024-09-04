Погода на 4 сентября: в Днепре ожидается дождь

Первые кинотеатры в Днепре появились в начале прошлого столетия. После Второй мировой войны особенно активно развивалось их строительство в Днепре. Кинозалы появлялись не только в центре города, но и в рабочих районах, и на строящихся жилмассивах.

6 просмотров