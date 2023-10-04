Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, и останется таким почти весь день, но к вечеру его все же затянут тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 4 октября:

Шишки выросли на верхних ветках ели – морозы придут в конце зимы.

Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.

Если на земле много желудей, зима будет снежной.

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