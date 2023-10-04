Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, и останется таким почти весь день, но к вечеру его все же затянут тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 4 октября: 

  • Шишки выросли на верхних ветках ели – морозы придут в конце зимы.
  • Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.
  • Если на земле много желудей, зима будет снежной.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Стало известно, когда в Украину могут прийти первые заморозки
Новости Днепра
02.10.2023 15:35
Стало известно, когда в Украину могут прийти первые заморозки

Также прогнозируют дожди!

У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи
Новости Днепра
02.10.2023 11:32
У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи

У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.

Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадков
Новости Днепра
02.10.2023 06:15
Погода на 2 октября: в Днепре немного облачно, но без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Последние новости

В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки
В Днепре после аномального удорожания рухнули цены на яблоки

В Днепре снова поползли вниз цены на яблоки.

Вчера 22:00
5
просмотров
В заповеднике на Криворожье нашли окаменевшие останки жуков, которым более 200 миллионов лет
В заповеднике на Криворожье нашли окаменевшие останки жуков, которым более 200 миллионов лет

Окаменевшие останки древних трилобитов в составе породы нашли на склонах балки "Северная-Красная".

Вчера 21:30
3
просмотров
Вблизи Днепра два автомобиля столкнулись с фурой: есть пострадавшие
Вблизи Днепра два автомобиля столкнулись с фурой: есть пострадавшие

Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.

Вчера 20:47
15
просмотров
Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушки
Будут судить полицейского, совершившего ДТП на трассе из Кривого Рога, где погибли три девушки

Обвинительный акт был направлен в суд.

Вчера 20:05
5
просмотров
В Днепр могли завезти опасные соусы: каких производителей следует избегать
В Днепр могли завезти опасные соусы: каких производителей следует избегать

Обратите внимание.

Вчера 19:29
10
просмотров
В Днепре повреждены три многоэтажки и детсад: в ОВА уточнили последствия ночной атаки дронами
В Днепре повреждены три многоэтажки и детсад: в ОВА уточнили последствия ночной атаки дронами

Ночью в окрестностях Днепра сбивали вражеские дроны и ракету.

Вчера 18:44
13
просмотров
В Днепре сегодня вечером популярные трамваи изменят маршрут: не ждите зря
В Днепре сегодня вечером популярные трамваи изменят маршрут: не ждите зря

Важная информация!

Вчера 18:12
8
просмотров
На Днепропетровщине больше недели разыскивают 36-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи
На Днепропетровщине больше недели разыскивают 36-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Присмотритесь внимательно к фото!

Вчера 17:54
5
просмотров
На АЗС Днепра мошенники тоннами брали горючее якобы для нужд ВСУ: новые детали дела
На АЗС Днепра мошенники тоннами брали горючее якобы для нужд ВСУ: новые детали дела

В Днепре мошенники обворовывали АЗС, прикрываясь помощью для ВСУ.

Вчера 17:38
20
просмотров
Как жителям Днепра узнать начислена ли субсидия и каков ее размер
Как жителям Днепра узнать начислена ли субсидия и каков ее размер

Тем жителям Днепра, которые получали субсидию во время отопительного сезона в прошлом году она была продлена автоматически и на не отопительный сезон. Даже если в конце весны и летом в квитанции напротив надписи «субсидия» стояло «0.00 грн» она считалась такой,…

Вчера 17:32
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх