Погода на 4 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, и останется таким почти весь день, но к вечеру его все же затянут тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 4 октября:
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Обвинительный акт был направлен в суд.
Обратите внимание.
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