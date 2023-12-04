Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 4 декабря:
Читайте также:
Автор:
В Днепре дерево упало на два автомобиля.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня в Днепре наблюдается сильный туман.
Захватите с собой зонт!
Враг сегодня в течение дня трижды обстреливал Никопольщину.
Патрульного Егора Звонкова, 29 августа смертельно ранившего мужчину на проспекте Мазепы в Днепре, отстранили от должности.
Проект бюджета Днепропетровской области на 2024 год уже почти готов.
В Кривом Роге произошла серьезная потасовка возле магазина "Эпицентр".
В Днепре дерево упало на два автомобиля.
На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетик підряд і йому стало зле.
В Днепре по улице Днепросталевской обнаружили труп мужчины на предприятии.
СК Дніпро-1 несподівано вдома поступився полтавській Ворсклі.
Враг снова терроризировал общину Никопольщины.
На войне погиб Герой из Кривого Рога Виталий Басакин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!