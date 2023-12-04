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Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 4 декабря: 

  • Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным.
  • Яркое солнце – погода в ближайшие дни будет хорошей.

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Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадковРусский

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