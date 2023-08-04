Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
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