Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 4 августа: 

  • Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур.
  • Сильные росы утром 4 августа – урожай льна будет плохим.
  • Опята появляются – к плохому урожаю грибов осенью.
  • По огороду много слизняков – к сырой погоде.
  • Куры гуляют по дождю во дворе – к теплой погоде.
  • Утром туман – днем погожий день.
  • Гремит раскатистый гром – к скорому граду.
 

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жаркоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жаркоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара
Новости Днепра
Вчера 21:16
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Днепр посетит адская жара.

Где покататься на каяках, sup-бордах и каноэ в Днепре: сравнение цен
Новости Днепра
Вчера 12:49
Где покататься на каяках, sup-бордах и каноэ в Днепре: сравнение цен

Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики…

Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко
Новости Днепра
02.08.2023 06:15
Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Последние новости

В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука
В Днепре стремительно «рухнули» цены на популярный овощ: как изменилась стоимость килограмма лука

Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.

Вчера 21:59
6
просмотров
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара
Ночью +26, а днем +40: когда Днепр накроет адская африканская жара

Днепр посетит адская жара.

Вчера 21:16
8
просмотров
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело
Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.

Вчера 20:41
5
просмотров
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища
Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.

Вчера 19:58
9
просмотров
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки
На Днепропетровщине двое разбойников ворвались в дом старушки

В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой дом.

Вчера 19:22
6
просмотров
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься
На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Вчера 18:46
8
просмотров
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

Вчера 18:18
11
просмотров
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн

В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.

Вчера 17:53
4
просмотров
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.

Вчера 17:07
3
просмотров
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Присмотритесь к фото!

Вчера 17:01
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх