Погода на 4 августа: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики…

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