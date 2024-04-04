Погода на 4 апреля: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

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