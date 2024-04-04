Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 4 апреля: в Днепре будет тепло

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 апреля: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 4 апреля: 

  • Снег в этот день прогнозирует небогатый урожай.
  • Небо в облаках — будет тепло и дождливо.
  • Муравейник оттаивает с севера — к долгому и теплому лету.
  • Галки садятся на верхушки деревьев — к теплу.
  • Грачи группами суетятся над гнездами — погода изменится.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 4 апреля: в Днепре будет теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 апреля: в Днепре будет теплоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 14:15
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

    Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

    Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)
    Новости Днепра
    02.04.2024 11:28
    Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

    Днепр расцветает!

    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло
    Новости Днепра
    02.04.2024 06:15
    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Последние новости

    Абитуриенты могут написать НМТ как в Украине, так и за границей
    Абитуриенты могут написать НМТ как в Украине, так и за границей

    Школьники, которые находятся за границей, но должны сдать НМТ, могут это сделать за пределами Украины.

    Вчера 21:57
    2
    просмотров
    Для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины в Верховной Раде выбрали новое название
    Для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины в Верховной Раде выбрали новое название

    В Верховной Раде выбрали новые названия для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины.

    Вчера 21:11
    10
    просмотров
    Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 мая
    Увеличатся ли тарифы на электроэнергию с 1 мая

    Сейчас говорить о повышении тарифов не стоит.

    Вчера 20:53
    5
    просмотров
    В Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО)
    В Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО)

    В Днепре в озере на Победе поселились черепахи.

    Вчера 20:09
    4
    просмотров
    Уволили нескольких сотрудников: как продолжается расследование смертей пациентов в больнице Руднева в Днепре
    Уволили нескольких сотрудников: как продолжается расследование смертей пациентов в больнице Руднева в Днепре

    Из больницы Руднева уволили нескольких сотрудников.

    Вчера 19:25
    6
    просмотров
    Дурали граждан под видом букмекерской компании: в Кривом Роге будут судить восьмерых подозреваемых
    Дурали граждан под видом букмекерской компании: в Кривом Роге будут судить восьмерых подозреваемых

    Липовые букмекеры "разводили" людей.

    Вчера 18:41
    2
    просмотров
    В Днепре уроженец РФ украл два Iphone у сотрудников миграционной службы
    В Днепре уроженец РФ украл два Iphone у сотрудников миграционной службы

    В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.

    Вчера 17:58
    6
    просмотров
    Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)
    Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

    С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное…

    Вчера 17:28
    5
    просмотров
    В Каменском тополь упал на остановку, где стояли люди: подробности от медиков
    В Каменском тополь упал на остановку, где стояли люди: подробности от медиков

    Во время урагана, накрывшего область 2 апреля, пострадали трое жителей Каменского.

    Вчера 17:07
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области предлагают вакансии с отсрочкой от мобилизации
    В Днепропетровской области предлагают вакансии с отсрочкой от мобилизации

    В Днепропетровской области предлагают работу с "бронью" от мобилизации.

    Вчера 16:15
    11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх