Погода на 4 апреля: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 4 апреля:
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