Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 31 января:
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