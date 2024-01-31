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Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 31 января: 

  • Метель — лето будет с грозами и дождями.
  • Снег пошел — жди позднего наступления весны.
  • Если оттепель в этот день, то лето будет ненастное.

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