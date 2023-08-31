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Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 31 августа: 

  • Хорошая погода в этот день — к ранней весне.
  • Золотистая заря — погода будет теплой.
  • Утром туман и роса — погода будет хорошая.
  • Жаркий и солнечный день предвещает скорые дожди.
  • Облака низко плывут – к непогоде.

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