Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 31 августа:
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