Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО) В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска. 8 просмотров

Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: полиция опубликовала видео с бодикамер В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, которые 29 августа принимали участие в стрельбе на проспекте Ивана Мазепы. 11 просмотров

«Эта ситуация – серьезный прецедент»: Клименко прокомментировал стрельбу в Днепре Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Позже выяснилось, что патрульный застрелил мужчину. 6 просмотров

В Днепропетровской области продавали несуществующие товары из Европы На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з Європи. 2 просмотров