Погода на 31 августа: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 31 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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