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Погода на 31 августа: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 31 августа: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 31 августа: 

  • Если на калине и рябине очень много ягод, то зима будет суровой.
  • Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.
  • Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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