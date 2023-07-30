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Погода на 30 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 30 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может измениться до вечера на облачную. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 30 июля: 

  • Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
  • Жаркий и сухой день – к малоснежной и холодной зиме.
  • День дождливый, небо облачное – погода изменится.
  • В небе вспышки зарниц – урожай орехов будет хорошим.
  • Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.
  • Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.
  • Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.

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