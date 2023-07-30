Погода на 30 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может измениться до вечера на облачную. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре и области завтра резко ухудшится погода.

Захватите с собой зонт!

В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.

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