Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее!

Новости Днепра про Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Новости Днепра про Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадков

Народные приметы на 30 января:

  • Вечерний звездопад — к ночному морозу.
  • Синичка утром пищит — на легкий морозец.
  • Ясный и безветренный день — к морозу.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 января: в Днепре будет облачно и без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно
    Новости Днепра
    28.01.2023 06:15
    Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода в Днепре в пятницу, 27 января: облачно и без осадков
    Новости Днепра
    27.01.2023 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 27 января: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода на 26 января: в Днепре будет ясно и прохладно
    Новости Днепра
    26.01.2023 06:15
    Погода на 26 января: в Днепре будет ясно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)
    Сегодня обстреляли один из районов Днепропетровской области (ФОТО)

    Обстреляли один из районов.

    Вчера 20:09
    просмотров
    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты
    В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

    В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.

    Вчера 19:50
    просмотров
    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах
    В парках Днепра запретили спускаться на санках или лыжах

    В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.

    Вчера 19:05
    просмотров
    В Днепре 68-летний мужчина хотел совершить самоубийство и ударил себя ножом в сердце
    В Днепре 68-летний мужчина хотел совершить самоубийство и ударил себя ножом в сердце

    В Днепре мужчина хотел покончить с собой.

    Вчера 18:31
    0
    просмотров
    В Днепре на косе Победы-6 подростки ходят в темноте по тонкому льду (ФОТО)
    В Днепре на косе Победы-6 подростки ходят в темноте по тонкому льду (ФОТО)

    В Днепре подростки вечером вышли на тонкий лед.

    Вчера 17:49
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»
    На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»

    В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч гривен.

    Вчера 17:10
    просмотров
    Житель Днепра заболел ботулизмом, съев копченого толстолобика
    Житель Днепра заболел ботулизмом, съев копченого толстолобика

    Днепрянин отравился копченой рыбой.

    Вчера 16:30
    0
    просмотров
    «Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)
    «Носит шляпку» и гуляет возле воды: в Днепре на набережной поселилась белая утка (ВИДЕО)

    Жителей Днепра удивил белый селезень, который поселился на набережной.

    Вчера 15:46
    просмотров
    100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигареты
    100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигареты

    В Украине скоро сильно подорожают сигареты.

    Вчера 15:10
    просмотров
    В Днепре более сотни домов остались без отопления
    В Днепре более сотни домов остались без отопления

    В Днепре из-за аварий и стабилизационных отключений света часть города без тепла.

    Вчера 14:29
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх