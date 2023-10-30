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Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день и вечер нас ожидают ясные и безоблачные. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 октября: 

  • Если на Осию день теплый — зима наступит поздно.
  • Если кошка спит крепко, значит, будет тепло.
  • Куры, утки и гуси, расхаживая по двору, активно машут крыльями — к дождю.
  • Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.

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