Погода на 30 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день и вечер нас ожидают ясные и безоблачные. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 октября:

Если на Осию день теплый — зима наступит поздно.

Если кошка спит крепко, значит, будет тепло.

Куры, утки и гуси, расхаживая по двору, активно машут крыльями — к дождю.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.

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