Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Сегодня будет достаточно тепло!

Новый год в Днепре будет весенним.

Сегодня будет достаточно тепло!

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