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Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Сегодня будет достаточно тепло!

Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 декабря: 

  • Какая погода на Даниила, таким будет май
  • Если на деревьях есть иней, то на Рождественские праздники будет тепло
  • Птицы летают низко — скоро будут осадки.
  • Метель к хорошему урожаю меда в следующем году
  • Над луной видна дымка — завтра будет облачная погода и осадки

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Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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