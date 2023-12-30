Погода на 30 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится днем и утром, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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