Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 августа:

Птицы улетели в теплые края — наступают холода.

Хорошая погода в этот день — к ранней весне.

Иней с утра — к хорошему урожаю.

Темные тучи заволокли небо — к долгому ненастью.

Золотистая заря — погода будет теплой.

На восходе солнца небо красное — погода будет ветреной.

Утром туман и роса — погода будет хорошая.

Солнце садится в тучу — в ближайшие дни будет дождливо.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: