Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 августа: 

  • Птицы улетели в теплые края — наступают холода.
  • Хорошая погода в этот день — к ранней весне.
  • Иней с утра — к хорошему урожаю.
  • Темные тучи заволокли небо — к долгому ненастью.
  • Золотистая заря — погода будет теплой.
  • На восходе солнца небо красное — погода будет ветреной.
  • Утром туман и роса — погода будет хорошая.
  • Солнце садится в тучу — в ближайшие дни будет дождливо.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 августа: в Днепре жарко и без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности
Новости Днепра
Вчера 11:01
В Днепре на три дня объявили пятый самый высокий уровень опасности

В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.

Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Стало известно, каким будет конец лета в Днепре: ужарит почти до +40
Новости Днепра
28.08.2023 16:45
Стало известно, каким будет конец лета в Днепре: ужарит почти до +40

Аномальная жара еще задержится в Украине, в частности, в Днепре.

Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Новости Днепра
28.08.2023 06:15
Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Последние новости

В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Вчера 21:56
7
просмотров
Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»
Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко родом из Никопольщины вошел в рейтинг Forbes "30 до 30".

Вчера 21:23
3
просмотров
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

В патрульной полиции Днепра официально прокомментировали инцидент с инспектором, смертельно ранившим мужчину.

Вчера 20:41
29
просмотров
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину

Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы раздались выстрелы.

Вчера 20:10
35
просмотров
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

Вчера 19:31
9
просмотров
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

Вчера 18:44
36
просмотров
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага

Невероятно!

Вчера 18:06
9
просмотров
Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан
Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.

Вчера 17:42
7
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Присмотритесь внимательно к фото!

Вчера 17:16
8
просмотров
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.

Вчера 17:10
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх