Погода на 30 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, и останется таким почти весь день, но к вечеру его все же затянут тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В Днепре в последний день лета проведут гавайскую вечеринку В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей. 1 просмотров

Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но ограничения могут быть немного мягче. 5 просмотров

В Днепре скончался известный украинский языковед В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед. 3 просмотров