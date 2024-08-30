Погода на 30 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, и останется таким почти весь день, но к вечеру его все же затянут тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
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