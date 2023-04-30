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Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Сильный дождь, который к утру потеряет свою силу, после полудня станет еще слабее и ближе к вечеру закончится. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 апреля:

  • Пчелы летают лениво и недружно — меда будет мало.
  • Рано утром пошел дождь — днем будет ясно.
  • На ольхе много сережек — к урожаю овса.

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Новости Днепра про Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождьРусский

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