Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Сильный дождь, который к утру потеряет свою силу, после полудня станет еще слабее и ближе к вечеру закончится. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

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