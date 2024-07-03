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Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 июля: 

  • Туманный день свидетельствует о волокнистости льна.
  • Если паук плетет паутину, значит погода изменится к лучшему.
  • Муравьи, скрывающиеся в муравейнике, предсказывают непогоду.
  • Вопли лебедей вечером могут свидетельствовать о порче погоды.
  • Прилет перепелов близко к селу может указывать на суровую зиму.
  • Гласное кваканье лягушек и их выползание на сушу прочат дождь.
  • Щебет зяблика заливочного может свидетельствовать о хорошей погоде.

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