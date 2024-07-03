Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 июля:
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