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Погода на 3 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 3 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 сентября: 

  • Если туман с утра, значит, ждем снежную зиму.
  • Журавли на юг улетают — к ранней зиме.
  • Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму

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