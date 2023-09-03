Погода на 3 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 сентября:

Если туман с утра, значит, ждем снежную зиму.

Журавли на юг улетают — к ранней зиме.

Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму

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