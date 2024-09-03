Погода на 3 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +22°.До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 3 сентября:

Солнце за тучу садится – ждите непогоду.

Паук уходит с паутины — погода испортится.

Аисты улетают — осень будет дождливой .

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