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Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться практически в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 октября: 

  • Если солнечным выдался день 3 октября, то следующая неделя будет дождливой.
  • Шишки выросли на верхних ветках ели – морозы придут в конце зимы.
  • Тепло и летает паутина – снега долго не будет.
  • Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.
  • Если на земле много желудей, зима будет снежной.

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