Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться практически в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.

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