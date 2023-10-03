Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться практически в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 октября:
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