Погода на 3 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 3 декабря:
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