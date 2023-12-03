Погода на 3 декабря: в Днепре будет облачно

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 3 декабря:

Запел снегирь и сорока спряталась под крышу — к вьюге.

3 декабря идет снег — 3 июля пойдет дождь.

Ночью и рано утром идет снег и ветра нет — ближайшие семь дней будут ясными.

Трещат поленья в печи — к морозу.

Перьевые облака плывут друг за другом – приближается метель.

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