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Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре на утро развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 августа: 

  • Много росы утром – к плохому урожаю льна.
  • Если 3 августа беспрерывно гремит гром – будет град.
  • Много желудей лежит на земле – урожай будет богатым.
  • Сороки громко кричат – зима теплой будет.
  • Большие кучи на муравейниках – к холодной зиме.
  • Туман по низинам слетается – к теплой погоде.
  • Паук паутину не плетет – будет дождь.

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