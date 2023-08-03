Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре на утро развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 3 августа:
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Берите зонтик!
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