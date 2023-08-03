Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре на утро развеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 августа:

Много росы утром – к плохому урожаю льна.

Если 3 августа беспрерывно гремит гром – будет град.

Много желудей лежит на земле – урожай будет богатым.

Сороки громко кричат – зима теплой будет.

Большие кучи на муравейниках – к холодной зиме.

Туман по низинам слетается – к теплой погоде.

Паук паутину не плетет – будет дождь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: