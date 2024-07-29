Погода на 29 июля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ожидается облачность. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 июля:
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