Погода на 29 июля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ​​ожидается облачность. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 июля:

У моркови поникла ботва — к дождю;

Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.

Утром жарко и влажно, а к обеду становится прохладно — к грозе.

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