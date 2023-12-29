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Погода на 29 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Сегодня будет достаточно тепло!

Новости Днепра про Погода на 29 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 декабря: 

  • Иней на деревьях предвещает тепло на Рождественские праздники.
  • Сильный мороз — на Крещение также будет холодно
  • Если сегодня плохая погода, то зима будет суровой.
  • Переменная погода в течение дня – таким будет и январь

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