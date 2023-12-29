Погода на 29 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 декабря:
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