Погода на 29 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показываться до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Сегодня будет достаточно тепло!

Новый год в Днепре будет весенним.

Захватите с собой зонт!

С каждым годом зимы в Днепре становятся все теплее, в…

В Никополе в результате обстрела дронами-камикадзе погибший и раненые В Никополе на Днепропетровщине в результате обстрела есть погибший и раненные. 3 просмотров