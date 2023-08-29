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Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 29 августа: 

  • Если в этот день будет заморозок – осень продолжительной будет.
  • Если журавли отлетят к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.
  • Богатый урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.
  • Если погода 29 августа без ветра и дождей, ждали короткую зиму и раннюю весну.
  • Если рядом с луной на небе образовался круг, то на следующий день пойдёт дождь.

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