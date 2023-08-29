Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 29 августа:
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