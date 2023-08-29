Погода на 29 августа: в Днепре ожидается жаркий день

В самом центре города ранее находилась огромная швейная фабрика, а до нее на этой территории было налажено производство табака местным предпринимателем Иосифом Джигитом. Фабрика по пошиву одежды проработала в Днепре более 50 лет, но в итоге покинула цеха и на…

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