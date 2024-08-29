Погода на 29 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В Днепре до конца лета сохранится адская жара.

Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024 В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета. 1 просмотров