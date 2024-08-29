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Погода на 29 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 29 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 29 августа: 

  • Если на калине и рябине очень много ягод, то зима будет суровой.
  • Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.
  • Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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