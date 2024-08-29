Погода на 29 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 29 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре до конца лета сохранится адская жара.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге простились с бойцов, который погиб возле Соледара.
Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.
Число пострадавших возросло до 9.
В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета.
В Днепре в сентябре снова будут выключать газ из-за плановых работ.
В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение из-за FPV-дрона.
В Днепре не так много домов времен Екатеринослава сохранилось и было реконструировано. Часть из них благодаря этому находится во все еще отличном состоянии. Одно из таких зданий находится на Староказацкой улице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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