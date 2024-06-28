Погода на 28 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ожидается облачность. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 28 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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