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Погода на 28 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ​​ожидается облачность. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июня: 

  • Комары и мошки в июне столбом толкутся — жди назавтра сухой погоды.
  • Если наступает день Амоса, то овес будет расти хорошо.
  • Облака в этот день прочат дожди в ближайшие два дня.
  • Теплые ночи в июне свидетельствуют о плодоносном урожае.
  • Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей — будет хороший день.

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