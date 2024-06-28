Погода на 28 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ​​ожидается облачность. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Дзюдоист из Днепропетровщины будет представлять Украину на Олимпиаде в Париже Спортсмен из Днепропетровской области будет бороться за награды в Париже. 0 просмотров

В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело В Днепровском районе в реке нашли тело утопленника. 2 просмотров

Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024 Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее назначили – необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе не иметь долгов за потребление электричества, газа, воду. Более того, если у получателя субсидии образовываются долги непосредственно в то время пока… 0 просмотров