Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

По прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром сильный дождь перейдет в дождь с грозой, который вечером сменится дождем. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 28 июля:
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Зонт сегодня не понадобится!
Пожалуйста, берегите себя!
Зонт сегодня не понадобится!
27 июля Днепр накрыло непогодой.
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации из Азовстали.
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В Днепре подросток упал со 2-го этажа.
Сегодня, 27 июля, в Каменском с центрального проспекта Свободы "снесли" памятник Леониду Брежневу.
Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина – большое количество мин, установленных врагом. Они мешают нашим военным двигаться быстрее. Часть аналитиков – украинских и иностранных изменили свои прогнозы по поводу окончания войны.
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