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Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

По прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром сильный дождь перейдет в дождь с грозой, который вечером сменится дождем. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июля: 

  • Гром 28 июля – к ливням.
  • Липа уже пожелтела – осень будет ранней.
  • Если с утра дождь, то день будет солнечным.
  • Если подул южный ветер, то будет ясно.
  • Если гулко гремит гром, будет ливень.
  • Туман вечером – к дождю.
  • Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

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