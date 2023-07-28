Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

По прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром сильный дождь перейдет в дождь с грозой, который вечером сменится дождем. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июля:

Гром 28 июля – к ливням.

Липа уже пожелтела – осень будет ранней.

Если с утра дождь, то день будет солнечным.

Если подул южный ветер, то будет ясно.

Если гулко гремит гром, будет ливень.

Туман вечером – к дождю.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

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