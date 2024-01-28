Погода на 28 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ожидается мелкий дождь со снегом, который закончится к вечеру. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 28 января:

Облака плывут с севера – будет похолодание

Хороший урожай льна предсказывает звездная ночь

Если по небу плывут белые облака, то погода испортится.

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