Погода на 28 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром и днем ожидается мелкий дождь со снегом, который закончится к вечеру. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 28 января:
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