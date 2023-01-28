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Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 28 января:

  • Идет снег в этот день – к скорым морозам.
  • Звезды яркие – к хорошему урожаю льна.
  • Снегири щебечут – к перемене погоды.
  • Воробьи молча на деревьях сидят – к снегу.

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