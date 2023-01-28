Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно Российские оккупанты днем 27 января обстреляли два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский. просмотров

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Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков. просмотров