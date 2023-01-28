Погода на 28 января: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 28 января:
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет…
Зонт сегодня не понадобится!
Днепр получил вакцину против коронавируса «Pfizer» для детей от 5 до 12 лет. Соответствующая прививка детей проходит с согласия родителей.
Российские оккупанты днем 27 января обстреляли два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский.
Раховские спасатели 25 января помогли двум туристам из Днепра и Хмельницкого, которые во время катания на лыжах из-за сильного тумана съехали с трассы, а вскоре заблудились в лесу.
Купить машину в Днепре можно и по цене до 40 тыс грн. Возможно, в ней не будет кондиционера или хорошей магнитолы с динамиками, но это будет средство передвижения, которое избавит от необходимости стоять в очереди на маршрутку зимой или тесниться…
Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.
В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».
Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков.
Вечная память Герою!
В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.
В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!