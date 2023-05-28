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Погода на 28 мая: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 28 мая: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Возможно, будет идти дождь. Утром температура воздуха +16°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 28 мая:

  • Если по воздуху летает паутина, значит, нас ожидает жаркое лето.
  • Если во время дождя начинает дуть восточный ветер, то осадки скоро прекратятся.
  • Появление радуги после дождя означает, что осадков в ближайшее время больше не будет.

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