Погода на 28 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 28 февраля:

Луна оранжевого оттенка — к потеплению, голубого — к морозам и снегопаду.

Очень много звезд на небе — у овечек много ягнят родится.

Восточный ветер дует — к песчаным бурям летом.

Закат алого цвета — к сильной метели.

Если прилетели перелетные птицы, то весна будет ранней.

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