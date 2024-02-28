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Погода на 28 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 28 февраля: 

  • Луна оранжевого оттенка — к потеплению, голубого — к морозам и снегопаду.
  • Очень много звезд на небе — у овечек много ягнят родится.
  • Восточный ветер дует — к песчаным бурям летом.
  • Закат алого цвета — к сильной метели.
  • Если прилетели перелетные птицы, то весна будет ранней.

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