Погода на 28 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 28 февраля:
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Хорошего дня, друзья!
Февраль оказался аномально теплым.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Пьяный днепрянин решил прокатиться на мопеде курьера "Глобо", пока тот доставлял продукты.
Это относится только к части жителей Днепропетровщины.
В Днепре поселился лесной голубь.
В Днепре избавляются от рекламных спотыкателей.
В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.
В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.
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Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
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