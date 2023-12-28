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Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 28 декабря: 

  • Днем мороз, а вечером стало теплеть — к стуже.
  • Днем северный ветер – к сильным морозам.
  • Синицы расчирикались – к морозам.
  • Кошка просится в дом – к сильному морозу.
  • На деревьях иней – будет хороший урожай овса.
  • Какая погода на Трифонов день, такой погоды ждать в марте.
  • Красная заря – ударят морозы.
  • Солнце в тучу садится — к бурану.
  • В лесу деревья трещат — к стуже.
  • Глубокие сугробы — к теплому, но нежаркому лету.

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