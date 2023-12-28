Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 28 декабря:
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Днепрян ждет хорошая погода!
Сегодня днепрян ждет хорошая погода!
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Важная информация!
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Уже через несколько дней мы будем праздновать Новый год.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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