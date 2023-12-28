Погода на 28 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!