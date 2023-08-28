Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся первые облака. Скорее всего, день пройдет без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 28 августа:
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На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.
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