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Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 28 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся первые облака. Скорее всего, день пройдет без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 28 августа: 

  • Если будет дождь, ненастным окажется весь сентябрь.
  • Туман — к хорошему урожаю грибов.
  • Радуга — к ясной и теплой осени.
  • Много паутины, то зима будет малоснежной.

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