Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается сильный дождь, который пройдет до самого вечера. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Если куда-то собираетесь – обязательно берите с собой зонт!

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