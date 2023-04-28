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Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 28 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается сильный дождь, который пройдет до самого вечера. Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 28 апреля:

  • Если ольха зацвела, то пришло время сеять гречку.
  • Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет тепло.
  • Кулики прилетели – весна уж к середине подходит.

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