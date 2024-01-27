Погода на 27 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 января:
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