Погода на 27 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Кривом Роге лебедь поселился в луже (ФОТО) В Кривом Роге на Днепропетровщине лебедь поселился в луже. 5 просмотров

В Днепре особы с инвалидностью могут получить водительские права: какой категории и где пройти обучение Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению людей с инвалидностью вождению авто. Получить водительские права можно двух категорий – В – для вождения обычного автомобиля, где есть до 8 пассажирских мест, а также С и С1, которые… 3 просмотров

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