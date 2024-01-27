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Погода на 27 января: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 января: 

  • Если на деревьях появился иней, то скоро наступит тепло.
  • Если по небу плывут белые облака, то погода испортится.
  • Если за окнами морозно и снежно, то скоро потеплеет.

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