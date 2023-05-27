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Погода на 27 мая: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 27 мая: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее. Утром температура воздуха +17°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 мая:

  • Холодная погода в этот день — лето тоже будет холодным
  • Рано ласточки прилетели — будет хороший урожай
  • Кукушка кукует — примета, что пришло время сеять лен

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