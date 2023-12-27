Погода на 27 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 27 декабря:
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