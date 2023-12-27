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Погода на 27 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 27 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 27 декабря: 

  • Какая погода 27 декабря, таким и февраль будет.
  • Мороз и ветер — к плохому урожаю.
  • Тепло — к жаркому лету.
  • Погода резко изменилась — к оттепели.
  • Снег — к хорошему урожаю.
  • Резкое потепление — к засушливому лету.

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