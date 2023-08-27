Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 27 августа:
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