Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 27 августа:

Днем видно летучих мышей — к скорым заморозкам.

Если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной.

Ветер северного направления — уродится рожь.

Густой утренний туман сулит множество грибов.

Красноватая луна обещает дождливую погоду.

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