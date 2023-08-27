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Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 27 августа: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 27 августа: 

  • Днем видно летучих мышей — к скорым заморозкам.
  • Если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной.
  • Ветер северного направления — уродится рожь.
  • Густой утренний туман сулит множество грибов.
  • Красноватая луна обещает дождливую погоду.

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