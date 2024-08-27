Погода на 27 августа: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
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