Погода на 27 августа: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В Днепре до конца лета сохранится адская жара.