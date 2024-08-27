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Погода на 27 августа: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 августа: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 27 августа: 

  • Если на калине и рябине очень много ягод, то зима будет суровой.
  • Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.
  • Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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