Погода на 27 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Днем будет сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть. Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 апреля:
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