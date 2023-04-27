Погода на 27 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Днем будет сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть. Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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