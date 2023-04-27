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Погода на 27 апреля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 27 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Днем будет сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть. Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 апреля:

  • День солнечный и теплый — к хорошему урожаю.
  • Пчелы проявляют активность — будет теплая весна.
  • Береза дает много сока — осень начнется с опозданием.
  • День дождливый — будет легкая пашня.

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