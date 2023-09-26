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Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 26 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 сентября: 

  • Если на красной луне ветряная погода, то ожидайте дождя.
  • Когда все грачи улетели на юг, это означает, что скоро начнется снегопад.
  • Если куры начинают линять, то зима будет теплой.

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