Погода на 26 октября: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 26 октября:
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