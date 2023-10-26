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Погода на 26 октября: в Днепре будет пасмурно

Вчера 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 26 октября: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 26 октября: 

  • Облака быстро передвигаются — ждали непогоду.
  • Солнце скрывается за тучами — погода поменяется.
  • Небо красного цвета — будет дождь.
  • Серая заря без красных тонов сулит хорошую погоду.

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