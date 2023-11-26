Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем усилится утренний дождь и будет продолжаться до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 26 ноября:

Звезды в небе яркие – вскоре мороз нагрянет.

Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.

От ветра зашумел лес – к сильному ненастью.

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