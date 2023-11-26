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Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем усилится утренний дождь и будет продолжаться до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 26 ноября: 

  • Звезды в небе яркие – вскоре мороз нагрянет.
  • Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.
  • От ветра зашумел лес – к сильному ненастью.
 

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Новости Днепра про Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождьРусский

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