Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем усилится утренний дождь и будет продолжаться до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 26 ноября:
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