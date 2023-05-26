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Погода на 26 мая: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 26 мая: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера. Утром температура воздуха +17°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 мая:

  • Много комаров – к хорошей погоде.
  • Мало комаров – май пройдет без дождей.
  • Если много мошек, то это к урожаю грибов.
  • После появления комаров следует сеять рожь.

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