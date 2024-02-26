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Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 26 февраля: 

  • Теплый солнечный день сулит теплую и ласковую весну.
  • Если день пасмурный – весна будет дождливой.
  • Если снег к этому дню начал подтаивать, то весной будет тепло.
  • Синицы громко поют – к ранней весне.
  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

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