Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 26 февраля:

Теплый солнечный день сулит теплую и ласковую весну.

Если день пасмурный – весна будет дождливой.

Если снег к этому дню начал подтаивать, то весной будет тепло.

Синицы громко поют – к ранней весне.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

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